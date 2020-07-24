Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i transfer etti.
24.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:34
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i transfer etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Andrew Andrews, daha önce Türkiye'de Best Balıkesir ve Büyükçekmece Basketbol'da forma giydi.
Kaynak: AA