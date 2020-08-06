Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi
Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Özyer getirildi.
06.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:21
Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Özyer getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Daçka Basket Akademi Direktörü Murat Özyer'in 2020-2021 sezonundan itibaren kulüpte altyapı koordinatörlüğü görevini de üstleneceği belirtildi.
Murat Özyer daha önce Ülker, Galatasaray, Türk Telekom ve TED Ankara Kolejliler'de başantrenör olarak çalışmıştı.
Kaynak: AA