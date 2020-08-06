Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğüne Murat Özyer getirildi Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Özyer getirildi.

Darüşşafaka Spor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Özyer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Daçka Basket Akademi Direktörü Murat Özyer'in 2020-2021 sezonundan itibaren kulüpte altyapı koordinatörlüğü görevini de üstleneceği belirtildi.

Murat Özyer daha önce Ülker, Galatasaray, Türk Telekom ve TED Ankara Kolejliler'de başantrenör olarak çalışmıştı.

Kaynak: AA