Darüşşafaka Spor Kulübü, Help Steps ile iş birliği anlaşması yaptı
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Darüşşafaka Spor Kulübü, Help Steps ile iş birliği anlaşması yaptı

26.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:01
Darüşşafaka Spor Kulübü, Help Steps ile iş birliği anlaşması yaptı

Darüşşafaka Spor Kulübü, dijital sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Darüşşafaka Spor Kulübü, dijital sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Darüşşafaka Kulübü Başkanı Ümit Başkırt ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik katıldı.

Darüşşafaka'nın, Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Ümit Başkırt, "Spor alanında sadece mezunlarıyla değil spor okullarıyla, altyapısıyla ve taraftarıyla güzel bir camiayız. Hep fark yaratmayı düşündük. Hep fark yaratmayı amaçladık. Bugün de Darüşşafaka Basketbol olarak böyle bir oluşumla iş birliğine giderek, toplumun bize olan desteğini artırmak için yeni bir kanal yaratacağımızı düşünüyorum. Help Steps bireysel bir oluşumla başlamış ama şu anda inanılmaz bir kitleye ulaşmış durumda. Herkesi hem sağlıklı olmaya hem de sağlık için vermiş olduğu çabayı sevdiği bir kuruma desteğe dönüştürmeye davet ediyor. Bence çok güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

Gözde Venedik ise Help Steps'in adım atarak destek vermenizi sağlayan bir uygulama olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Projemiz başlayalı 1 yılı geçti. Help Steps, 2020 yılı başında başlattığımız, ücretsiz olarak tüm akıllı telefonlara indirilebilen bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Geçen yıl yaklaşık 57 milyarlık adım bağışı yapıldı, yani adım desteği oldu. Bağış için kullanıcılarımızın tek yapması gereken, uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirmek ve adımlarını desteğe çevirmek. Desteği istedikleri zaman kulüplerine yapabilirler. Darüşşafaka oyuncuları ve taraftarlarını da adım atarak kulüpleri için destek olmaya davet ediyoruz. Darüşşafaka için atılan her adım sistemin büyümesini sağlayacak ve diğer ihtiyaç sahiplerine fırsat yaratacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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