Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak - Haberler Spor
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Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine yarın başlayacak.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine yarın başlayacak.

G Grubu'nda yer alan Darüşşafaka, ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Darüşşafaka ayrıca G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi ve İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon??????? ile karşı karşıya gelecek.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak - Haberler Spor
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