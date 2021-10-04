Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine yarın başlayacak.

G Grubu'nda yer alan Darüşşafaka, ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Darüşşafaka ayrıca G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi ve İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon??????? ile karşı karşıya gelecek.