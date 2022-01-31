Darüşşafaka, Nutribullet Treviso'yu konuk edecek
AA, Hilmi Sever - Spor
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Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını konuk edecek.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Darüşşafaka, J Grubu ilk maçında TOFAŞ'a 91-81 mağlup olmuştu.
AA / Hilmi Sever - Spor