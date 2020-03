Darüşşafaka'nın Robot Kulübü yeni robotuyla ödülleri topladı Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", Yaklaşık 50 lise takımının yarıştığı yarışmada, "Otonom" ödülünün sahibi olurken, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Robot Kulübü Öğretmeni Mete Karaca Woodie Flowers Finalist ödülüyle en iyi mentor seçildi.

Türkiye'nin seçkin liselerinden toplamda 50 takımın katıldığı, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok konuda kendisini geliştirmesine olanak sağlayan 2020 Turkish Robotics Off-Season Robot Yarışması bu yıl 05-08 Mart tarihleri arasında Ülker Sports Arena'da gerçekleştirildi. Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye" İstanbul'daki yarışmada Otonom' ve Woodie Flowers Finalist Award ödülüne layık görüldü.

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen ve "Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!" (Infinite Recharge) teması altında 3 gün süren yarışlarda, ilk 6'ya giren takımlar ABD Houston'da 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen "Otonom" ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.Sultans of Türkiye'nin taktir edildiği bir diğer konu ise mentorluk oldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Robot Kulübü Öğretmeni Mete Karaca "İyi iletişim teknikleri kullanarak takımına liderlik eden, geliştiren, öğreten ve ilham veren en iyi mentor"a verilen "Woodie Flowers Finalist" ödülünün sahibi oldu.Turnuva sırasında öğrencilerinin yanında olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı; "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sultan's of Türkiye Houston biletini geçtiğimiz yıl almıştı ve bu yılki turnuvaya NASA desteğiyle katılım sağlayacak. Darüşşafakalı öğrencilerin gösterdiği bu üstün başarının Houston'da da tekrarlanmasını temenni ediyor ve ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesini hedefliyoruz." dedi.Robot yarışmalarında dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen FRC Dünya Şampiyonası, her yıl binlerce öğrenciyi, dünyadaki robotik mühendisliğinin merkezi olarak kabul edilen Houston'da buluşturuyor.Geçen yılki büyük finallerde bir Türk takımının bugüne kadar kazandığı en büyük ödüle layık görülen Darüşşafaka Robot Kulübü, "Engineering Inspiration Award" ödülünün sahibi olarak, hiçbir elemeye katılmadan 2020'de Houston'da düzenlenecek büyük finallere NASA desteğiyle gitmeye hak kazandı. "Sultans of Türkiye" üyelerine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından da 'İnovatif Gençliğe Katkı Özel Ödülü' verildi.Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı.Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve "eğitimle değişen yaşamlar" misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.Bugün Türkiye'nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından 2015 yılında Özel Danışmanlık Statüsü'ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler'in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9.50'ye, 2019'da 9.54'e yükseltti. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA