Darüşşafaka Kulübünde Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi
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Darüşşafaka Kulübünde Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi

Darüşşafaka Kulübünde Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Darüşşafaka Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılırken, kulübün yeni başkanı Abdurrahman Saruhan oldu.

Darüşşafaka Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılırken, kulübün yeni başkanı Abdurrahman Saruhan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul toplantısı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oy verme işleminin ardından Darüşşafaka Kulübün yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Darüşşafaka Kulübünde Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi - Haberler Spor
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