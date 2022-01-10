Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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