Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi - Haberler Spor
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Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi

Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı 18 Ocak'a ertelendi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda yarın Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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