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Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

İki takım arasındaki ilk maçı İspanyol ekibi 83-78, İstanbul'da oynanan ikinci mücadeleyi ise Darüşşafaka 85-66 kazanmıştı.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, adını son 16 turuna yazdıracak ve TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda mücadele edecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Spor, Haber

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