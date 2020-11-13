Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak?
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Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak?

13.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:39
Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak?

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapsamında Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak? TRT Spor 2 frekans ayarları

Darüşşafaka - Galatasaray, Basketbol Süper Ligi maçı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka ile Galatasaray arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, TRT Spor 2 , Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

TRT SPOR 2 FREKANS AYAR BİLGİLERİ

TRT Spor 2 , Digiturk 87, Kablo TV 242, Şifresiz Web, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Darüşşafaka-Galatasaray Maçı 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Darüşşafaka-Galatasaray Maçı 20:00'de başlayacak.

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Darüşşafaka ile Galatasaray arasındaki Basketbol Süper LigiMaçı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.

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