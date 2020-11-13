Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak?

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapsamında Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak? TRT Spor 2 frekans ayarları