Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak?
13.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:39
ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapsamında Darüşşafaka ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda? Darüşşafaka Galatasaray maçı saat kaçta? Darüşşafaka Galatasaray maçı nerede oynanacak? TRT Spor 2 frekans ayarları
Darüşşafaka - Galatasaray, Basketbol Süper Ligi maçı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Darüşşafaka ile Galatasaray arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, TRT Spor 2 , Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
TRT SPOR 2 FREKANS AYAR BİLGİLERİ
TRT Spor 2 , Digiturk 87, Kablo TV 242, Şifresiz Web, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Darüşşafaka-Galatasaray Maçı 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Darüşşafaka-Galatasaray Maçı 20:00'de başlayacak.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Darüşşafaka ile Galatasaray arasındaki Basketbol Süper LigiMaçı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.