Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel U-net Holon'a konuk olacak - Haberler Spor
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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel U-net Holon'a konuk olacak

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel U-net Holon'a konuk olacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel U-net Holon takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel U-net Holon takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Holon Toto Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Darüşşafaka, G Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayılarına sahip olan İsrail temsilcisi ise averajla 3. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka 86-79 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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