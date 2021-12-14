Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel U-net Holon'a konuk olacak

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel U-net Holon takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Holon Toto Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Darüşşafaka, G Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayılarına sahip olan İsrail temsilcisi ise averajla 3. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka 86-79 kazanmıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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