Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak - Haberler Spor
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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. İsrail temsilcisi ise yaptığı 3 maçtan iki galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında 20 Ekim'de oynaması gereken müsabaka Hapoel-U Net Holon'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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