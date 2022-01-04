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Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın giriş sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın giriş sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı 29 Mayıs'ta 31 ilde düzenlenecek.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı 29 Mayıs'ta 31 ilde düzenlenecek.

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 4 Osmanlı aydını tarafından kurulan ve 159 yıllık tarihinde binlerce öğrencinin hayatına dokunan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, kurulduğu günden bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak.

Sınava, Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Söz konusu 31 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Son başvuru tarihi 23 Mayıs

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Sınava başvuru şartlarına göre öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Sınava başvurmak için ise adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge", nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı aile nüfus kaydı örneği, adayın 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı ve başvuru Formu (doldurulmuş) isteniyor.

Aday kaydı için başvurular 3 Ocak 2022'den itibaren online olarak yapılabiliyor.

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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