Darülacezede sakinleri oylarını kullandı
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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