Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci - Haberler
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Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'nin 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kurduğunu anlatarak, 550 kişiyi aşkın kapasiteyle hizmete devam edildiğini aktardı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'nin 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kurduğunu anlatarak, 550 kişiyi aşkın kapasiteyle hizmete devam edildiğini aktardı.

"Darülaceze kurulduğundan bugüne en güzel en verimli dönemini yaşıyor." diyen Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten bu güne desteğine de değindi.

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (1)
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Haber: Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci - Haberler
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