Darülaceze Sakinlerine Aktivite Dolu Bir Yaşam Sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde, 2014'ten 2018 yılının ilk 6 ayı arasındaki zaman diliminde, çeşitli alanlarda 3 bin 866 organizasyon düzenledi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı 46 bin metrekaresi kapalı 151 bin metrekare alanda bulunan bin kişi kapasiteli Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde kalanlara yönelik çalışmalar büyük bir ciddiyetle sürdürülüyor.

Darülaceze Müdürlüğü, hizmet verdiği bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşaması, sosyalleşebilmesi, yaşlanma hızlarının geciktirilmesi amacıyla her hafta çeşitli aktiviteler düzenlerken, eğitim faaliyetleri ve aktiviteleriyle yaşlı hizmetlerinde Türkiye'ye rehber oluyor.

Bu kapsamda sosyal bakım ve hizmetler alanında uzman personel gözetiminde; kumsal gezilerinden doğa yürüyüşlerine, piknik ve kahvaltı organizasyonlarından 3D sinema gösterimine, müzik koro çalışmaları ve kurum içi özel gün kutlamalarından şehirlerarası kültür sanat gezilerine kadar çok geniş yelpazede aktivite gerçekleştiriliyor.

2018'in ilk aylarından bugüne kadar Çanakkale, İzmir, Antalya, Kapadokya, Denizli, Konya illerine gezi organize eden Darülaceze Müdürlüğü, eylül ayında Antalya'ya yönelik bir gezi daha tertip edecek. Müdürlük, 2014'ten bugüne kadar 539'u 2018 yılına ait olmak üzere 3 bin 866 sosyal sosyal, kültürel ve eğitim organizasyonu düzenledi.

Ergoterapi çalışmalarından 620 kişi faydalandı

Darülaceze Müdürlüğü, gerçekleştirdiği sosyal aktivitelerin yanı sıra sakinlerin sahip oldukları zihin ve gönül potansiyelinin açığa çıkmak, toplumsal yaşamda etkin rol almalarını sağlamak ve sosyal bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ergoterapi (sağlığı ve refahı geliştiren anlamlı aktiviteler) çalışmalarını da yapıyor.

Bu kapsamda Darülaceze sakinlerine; resim, müzik, örgü, ahşap boyama, takı tasarımı, seramik, şiş örgü ve hobi bahçesi gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Eğitim dönemlerinin sonunda sakinlerin yaptığı çalışmalar, çeşitli organizasyonlarda sergilenerek sakinlerin üretkenlikleri artırılıyor.

2018 yılında 104 darülaceze sakininin iştirak ettiği ergoterapi çalışmalarından 2014 senesinden günümüze 620 kişi faydalandı.

Ayrıca sakinlerin sağlıkları, kurumda görevli doktor, hemşire ve sağlık personeli tarafından titizlikle takip ediliyor. Haftada iki gün spor salonunda profesyonel spor eğitmenlerinin rehberliğinde spor yapan sakinlerin, sağlıklı ve zinde kalmalarına katkı sağlanıyor.

Darülaceze sakinleri memnun

Kahvaltı programına katılan sakinlerden 75 yaşındaki Saffet Nevzat Seferoğlu, 10 senedir Darülaceze'de kaldığını belirterek, "Bizi her zaman çeşitli aktivitelerle sosyal faaliyetlerin içine katıyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Bugün de kahvaltıya iştirak ettik ve çok keyif aldık. Çanakkale gezisine de katılmıştım, oradaki tabyaları gezdik, Seyid Onbaşı'nın kullandığı topları gördük. Çok duygulandıran güzel bir gezi olmuştu. Allah razı olsun bu hizmetleri bizlere sunanlardan ve ulaştıranlardan." dedi.

Darülaceze'ye gelmeden önce taksi şoförlüğü yaptığını ifade eden Muharrem Öktem ise 3D sinema gösterimi aktivitelerine katılmaktan büyük bir keyif duyduğunu dile getirdi.

Öktem şunları kaydetti:

"Burada düzenlenen deniz gezilerinden özel gün kutlamalarına, kahvaltılardan müzik çalışmalarına her şey hoşumuza gittiği gibi sinema gösterimi de çok hoşumuza gidiyor. Sinema gösterimlerinde Türk filmlerini izliyoruz. Patlamış mısırlar elimizde sinema havasında büyük bir keyifle nostalji yaşıyoruz. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Şener Şen, Kemal Sunal filmleri bizi tekrar o günlere götürüyor, keyif oluyor. Geçen yıl da sosyal aktiviteler kapsamında İzmir'e bir gezimiz olmuştu. O gezimizde çektirdiğim fotoğraflara sosyal medyada hala çok beğeni geliyor. Burada düzenli olarak doğa gezileri, piknik ve kumsal gezintileri oluyor. Bu doğa ve kumsal gezintilerini Sofular, Şile taraflarında gerçekleştiriyoruz. Kışın da kaplıca gezileri tertip ediliyor. Bu hizmetleri bize ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."