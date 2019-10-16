Darülaceze sakinlerinden Mehmetçiğe selam

16.10.2019 17:29

Kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara "şefkat yuvası" olan Darülaceze'de yaşamlarını sürdüren sakinler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin zaferi için dua ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

7'den 70'e birçok vatandaşın Kuran'ı Kerim okuyarak, dua ederek, evlerine bayrak asarak manevi destek verdiği harekata bir destek de Darülaceze sakinlerinden geldi.

"Mehmetçiğe Selam Gönder" kampanyasına destek veren yaşlılar, Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden askerlere selam gönderdi, dua etti.

Darülaceze'de 13 aydır yaşayan 75 yaşındaki Gülşen Bartınlı, harekatı desteklediğini ve daha evvel başlaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Dün akşam televizyonda bin kilometrekarelik bir alanın teröristlerden temizlendiğini duyduğunu aktaran Bartınlı, "Çok sevindim. Sonuna kadar devam etsinler. İnşallah askerlerimiz zaferle dönecektir. Artık analar ağlamasın. Bebekler yetim, öksüz kalmasın. Genç gelinlerin eşi ölmesin." dedi.

Operasyondaki Mehmetçiklere başarılar dileyen Bartınlı, "Onların tatlı yanaklarından öpüyorum. Allah güç kuvvet versin. Onlar benim torunlarım. Her namaz kıldıktan sonra kuzucuklarım için dua ediyorum. Eğer beni de cepheye alırlarsa seve seve, koşa koşa giderim. Onlara moral vermek, güzel yemekler yapmak için giderim." diye konuştu.

Kurum sakinlerden Ali Karcı da operasyondaki askerlere başarı dileklerini ileterek, "Zafer bizimdir. Geri dönmek yok. Teröristler kahrolsun. Bütün askerlerimize selam olsun." açıklamasını yaptı.

"Türk milleti olarak askerimizin yanındayız"

Sakinlerden 65 yaşındaki Aytekin Kavukçu ise operasyonda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına şu şekilde seslendi:

"Erinden, erbaşından en yüksek rütbeli subayına kadar orada sıcak bölgede kahramanca, cansiperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Terör yuvalarının ve nifak tohumlarının üzerine üzerine gidiyorlar. Bütün terör odaklarını yerle yeksan edeceklerine, kurutacaklarına, ortadan kaldıracaklarına bütün kalbimle inanıyoruz. Allah yardımcıları olsun, işlerini kolaylaştırsın. Türk milleti olarak askerimizin yanındayız, destekliyoruz. Tek bir yumruk olarak bütün benliğimizle onlarla beraberiz. Kalbimiz onlarla atıyor. Askerimizle iftihar ediyoruz, onur duyuyoruz."

Darülaceze sakinlerinde Arzu Ünver de dualarının askerlerle birlikte olduğunu, operasyonu tamamlayarak sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri için dua ettiğini dile getirdi.

Askerlerin ailelerine ve çocuklarına sağlıklı bir şekilde kavuşmaları temennisinde bulunan Ünver, "Yüce Rabbim bizleri PKK illetinden kurtarsın. Rabbim askerlerimizin, polisimizin, halkımızın yardımcısı olsun. Şehit vermemeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Terörü yok edeceğimize inanıyorum"

Bir yıldır Darülaceze'de yaşayan Basri Değer de 82 milyonun operasyonda mücadele eden askerlerin arkasında olduğunu söyledi.

Değer, "Cenabı Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz askeriz. Türk milleti asker doğar, asker ölür. Teröristlerin tuzaklarını onların başına yıkacağız. Terörü yok edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sakinlerden 68 yaşındaki Füsun Kaslak ise Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Askerlerin ülkenin koruyucuları olduğunu belirten Kaslak, şunları söyledi:

"Güzel evlatlarıma, Mehmetçiklerimi çok seviyorum. Onlar için dua ediyorum. Zaferleri bize onur ve kıvanç verecek. Canım evlatlarımı öpüyorum. Allah onları her şeyden korusun. Mehmetçiklerime buradan selam olsun."

Kaynak: AA