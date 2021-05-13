DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
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DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı'nın tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan Darülaceze sakinleri, kendileri için düzenlenen kutlamada, birbirleriyle bayramlaşıp, gönüllerince eğlendi.

Ramazan Bayramı'nın tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan Darülaceze sakinleri, kendileri için düzenlenen kutlamada, birbirleriyle bayramlaşıp, gönüllerince eğlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle Darülaceze'de bu bayramda da ziyaretçiye izin verilmedi. Aileleri ve yakınlarından uzak bir bayram geçiren Darülaceze sakinleri de kendileri için düzenlenen kutlamada birbirleriyle bayramlaştı. Yemek de yenilen kutlamada çalan müzikle doyasıya eğlenildi. Sevdiklerinden uzak oldukları için buruk olduklarını söyleyen Darülaceze sakinleri, 'Sadece bayramlarda değil her zaman hatırlanmak istiyoruz" dedi.

'SADECE BAYRAMDA DEĞİL HER GÜN HATIRLANMAK İSTİYORUZ"

6 senedir Darülaceze olduğunu söyleyen 65 yaşında Fevzi Oyanbaş, 'Kardeşimle bir evimiz vardı sattık sonra sokakta kaldık. Evim olmadığı için ben de buraya geldim. İyi ki de geldim. Daha önceki bayramlarda burası cıvıl cıvıl olurdu. Şimdi pandemiden dolayı burası sessiz sakin kaldı. Bugün Darülaceze ekiplerinin yaptıkları organizasyon çok güzel. Geçen bayramlarda ziyaretime bir kardeşim geliyordu. Başka da kimsem yok. Keşke bu pandemi olmasa yine gelse. Biz Darülaceze sakinleri olarak sadece bayramda değil her gün hatırlanmak istiyoruz" dedi.

'BU SENE BİRAZ BURUĞUZ"

11 yıldır Darülaceze olduğunu söyleyen Özgün Gülen, 'Eşim vefat etti. Çocuklarım yok. Eşimin vefatından hemen sonra Darülaceze'ye geldim. Bir tane üvey oğlum var. Huzursuzluk yaptı. Beni evden çıkardı. Ben de kendi isteğimle buraya geldim. Üvey oğlum beni kırdı kapıya koydu. O yüzden ziyaretime gelsin istemem. Şu bayramımız çok güzel geçiyor. Bu yıl buranın ziyarete kapalı olmasından dolayı hüzünlüyüz. Geçen yıllarda buralar doluyordu. Çok kalabalık oluyordu. Bu sene biraz buruğuz" ifadelerini kullandı.

'EĞLENCEYLE KAFAM DAĞILIYOR"

70 yaşındaki Darülaceze sakini Ayla Engin de 'Bugün bayramımızı böyle bir ortamda kutluyoruz. Pandemi olduğu için böyle olmak zorunda. Bayramda ailemden birileri gelseydi çok daha iyi olacaktı. Ama olsun buna da şükürö dedi. Darülaceze sakini Nevin Özhan ise 'Herkesin bayramı kutlu olsun. Darülaceze'de çok mutluyuz. Bize çok güzel bakıyorlar. Bu organizasyon bizi çok mutlu etti. Eğlenceyle kafam dağılıyor" dedi.

DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI
DARÜLACEZE'DE HÜZÜN VE EĞLENCE AYNI ANDA YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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