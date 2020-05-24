Darülaceze, bu bayramı buruk geçiriyor
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Darülaceze, bu bayramı buruk geçiriyor

Darülaceze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi kabul edemedi.

24.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:07

Darülaceze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi kabul edemedi.

Sultan Abdülhamid Han'ın talimatıyla Okmeydanı'nda yaptırılan Darülaceze, ardında bıraktığı 125 yılın belki de en buruk bayramını geçiriyor.

Her şeye rağmen sabah erken saatlerinde kalkarak bayramlıklarını giyinen Darülaceze sakinleri, maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak birbirleriyle bayramlaştı.

Çeşitli kurumlar ve iş adamlarından gelen hediyeler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Darülaceze'nin sakinlerine dağıtıldı. Kurum personelleri de yaşlıların bayramını tebrik etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurumun bahçesinde kurulan platformdan, alanda bulunanların bayramını tebrik etti.

Tarihlerinde ilk kez böyle bir bayramlaşma yaşadıklarını dile getiren Cebeci, her şeye rağmen dünyaya bakıldığında Darülaceze gibi yerlerin durumunu gördüklerini söyledi.

ABD ve Avrupa ülkelerindeki kurumlarla mukayese edildiğinde Darülaceze'nin dünyaya örnek olduğunu belirten Cebeci, "Darülaceze hayatında ilk kez böyle bir süreci yaşıyor. Bu süreç içerisinde Darülaceze güzel bir imtihan verdi, inşallah nazar değmez. İşin sonuna kadar, mikrop yok oluncaya kadar, normal sürece ulaşıncaya kadar Rabbim bu kurumdaki, ülkemizdeki ve bütün dünyadaki insanları korur diye ümit ediyoruz." dedi.

Başarının olmazsa olmazlarını disiplin, çalışkanlık ve işini sevmek olarak sıralayan Cebeci, bütün çalışma arkadaşlarının bu hassasiyeti taşıdığını ifade etti.

"Bir tane can kaybımız olmadı"

Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hemen tüm kuralları yerine getirdiklerini ve ek tedbirler aldıklarını belirten Cebeci, "Burada hamdolsun bir tane can kaybı olmadı. Yoğun bakıma gidenimiz, entübe olanımız da olmadı. Herhangi bir can kaybı olmadı ve olmaz inşallah." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'de yaklaşık 500 kişinin kaldığına dikkati çeken Cebeci, Avrupa'da benzer yerlerin çalışanlarının kurumları terk edip gittiğini, insanların kimsesiz kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un her zaman Darülaceze'yle ilgilendiklerini dile getiren Cebeci, kalan vatandaşların da salgın süresince tüm kurallara uyduklarını kaydetti.

Darülaceze'nin dünyadaki mağdur ve mazlumlara hizmet edeceğini vurgulayan Cebeci, "Biz Almanya'da da bir şube açalım dediğimiz zaman 'Siz sadece Almanya'daki Müslümanlara mı hizmet edeceksiniz?' diyorlar. Hayır, Biz Türkiye'de sadece Müslümanlara hizmet etmiyoruz. Mağdur, mazlum olan herkese dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bu hizmeti veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretsiz ilk bayramı yaşadılar

Darülaceze sakinlerinden Fatma Kala da eski bayramlarda dışardan gelenlerinin olduğunu, hal hatır sorduklarını ancak bu bayramın farklı olduğunu söyledi.

Sağlıklarının yerinde olduğunu dile getiren Kala, "Herkesin evladı böyle bakamıyor. Baksalardı burası olmazdı zaten. Bu hastalık başladıktan beri buruğuz aslında. Talebeler, büyükler gelir halimizi hatırımızı sorarlardı ama şimdi yok. Her günümüz iyi olsun. Bu hastalık gitsin bir daha gelmesin. Çoluk çocuklarla birlikte mutlu olsun herkes." dedi.

Süleyman Evcin de bayramın buruk geçtiğini ve bu salgının insanlık için iyi olmadığını belirtti.

El sıkışmanın başka, el salamanın başka olduğunu söyleyen Evcin, "Diğer bayramlar hiç olmazsa eş dostla konuşuyorduk, sarılıyorduk. Şimdi böyle bir imkan yok. Ancak izin alınarak gelinebiliyor." ifadelerini kullandı.

Darülaceze, bu bayramı buruk geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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