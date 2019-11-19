Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'den iddialara ilişkin açıklama

19.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:28

DARÜLACEZE Başkanı Hamza Cebeci, bazı basın yayın organlarında yer alan Darülaceze hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebeci açıklamasında, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve Darülaceze'yi yıpratmak için bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında Darülaceze'deki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve çocukların şiddete maruz kaldığı iddiaları yer aldı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yaptığı açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu ve kurumun yıpratılmak istendiğini söyledi.Hamza Cebeci konuşmasında, "Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıpak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 maddelik bir soru önergesi verdi. Darülaceze'nin itibarını sarsmak, hiç aslı astarı olmayan bir takım haberlerle milletin kafasını bulandırmak için verdiği bu soru önergelerinin her birini belirli gazeteler gündeme getirdi. 125 yıldır insanlığa hizmet eden bu kurum bundan sonra da bu hizmetlerine Allah'ın izniyle devam edecektir. Darülaceze dünyaya örmek olan bir kurum. Dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor" dedi.

"5 SENEDE BURADAN 5 MİLYON GİBİ BİR KİRA BEDELİ ELDE ETTİK"Hamza Cebeci, "Darülacezenin hemen arkasından bulunan adak kurban satış yeri var. Biz idareye geldiğimizde buranın kirası 25 bin liraydı. Orayı restore ettik ve ihaleye çıkarttık. 102 bin liraya kiraya verdik. 5 senede buradan 5 milyon gibi bir kira bedeli elde ettik. Bağışlanan etlerle beraber 20 milyonun üzerinde. Geçmişte tutan kişi 80 Bin liraya kadar ihalede yukarıya çıktı. Bu vatandaş 5 milyon liraya yakın para ödemiş. Sonradan da 1 milyona yakın borcu var. Yasal yollardan almak için gerekli muamele devam ediyor. Son kira bedeli 120 bin küsur olan kira bedelinin altında bir bedelle ihaleye çıkamazsınız. Yasa buna aykırı. İki sefer belirli sürelerde ihaleye çıkılmış. Kimse ihaleye girip almayınca buranın en yüksek karar organı olan İdare Meclisi'nin kararı ile orada yine bir bedel ödemek suretiyle devam edilmiş. O tür haberler ne yapar; Darülaceze'ye gelecek bağışı azaltır, kurbanı azaltır. Onlara iyilik etmiyor. Onlara kötülük ediyor" diye konuştu.

VÜCUDUNDA DOĞUŞTAN FARKLI LEKELER VE RENKLER OLAN ÇOCUK...Bir çocuğun şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaya ilişkin de Başkan Cebeci, "Burada kalan bir çocuk. Vücudunda doğuştan farklı lekeler ve renkler var. Başka bir sebepten dolayı rahatsızlanıyor. Doktor o dalda da branş sahibi değil. Bir takım eksiklikler, aksaklılar görüyor. Lekeleri görünce 'bu neden kaynaklanıyor' diye Darülaceze'ye soruyor. O gün de burada çocuk doktoru yok. Hemşire tam cevap veremiyor. O da orada bir tutanak tutuyor. Sanki burada yapılmış bir şeymiş gibi. Sanki burada çocuklara bir zulüm, bir işkence yapılmış gibi. Bunu da inceleyip araştırmadan raporlara bakmadan böyle bir çamur at izi kalsın mantığıyla haber yapmak tamamen kasıtlı, art niyetli. Gelip de bugüne kadar biz de ne yapabiliriz? Biz de buraya katkıda bulunalım. Böyle bir düşünceleri yok. Biz burada Allah'ın yüklediği yükü taşımaya çalışıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın çoğu herhangi bir bedel almadan çalışıyorlar. Bir gün bu aleyhimizde yazı yazanların buraya düşse biz onları da alır burada bakarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul