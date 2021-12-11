Darü'l Elhan Halk Müziği Külliyatı okuyucuyla buluştu

Türk halk müziği sanatçısı ve araştırmacı-yazar Salih Turhan ve Doç. Dr. Ahmet Feyzi tarafından hazırlanan 3 ciltlik "Darü'l Elhan Halk Müziği" kitabı çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 3 ciltlik eser, derginin yazarlarından Doç. Dr. Feyzi ile Elazığlı Türk halk müziği sanatçısı Turhan'ın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Turhan, halk müziğinin 15 defterdeki 674 sözlü ve sözsüz ezgiden oluşan önemli bir hazinesinin tamamının 40 yıllık mesleki tecrübe sonucu edebi ve müzikal restorasyonla sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların istifadesine sunulduğunu anlattı.

Turhan, "3 cilt 1550 sayfadan oluşan kitapta yer alan 674 eserin tamamının notası tıpkı basımı ile işlenmiş ve dijital notası yan yana verilmiştir. Söz konusu çalışmayı sevgili kardeşim Doç. Dr. Ahmet Feyzi ile yapmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruluşu 1900'lü yıllara dayanan Türkiye'nin ilk müzik okulu olarak bilinen Darül-Elhan, isim ve yapı değişikliğine uğrayarak önce "İstanbul Konservatuvarı", sonra da "İstanbul Belediye Konservatuarı" olarak faaliyetini sürdürdü.

Bilimsel anlamda müzik eğitim, öğretim, araştırma, derleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan Darül-Elhan bünyesinde Osmanlıca ve Türkçe nota ve mecmua yayınlandı, Colombia firmasına taş plaklar yaptırıldı.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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