Dart Wader, Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi
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Dart Wader, Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi

Dart Wader, Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi
04.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:24

Konak Belediyesinin ünlü film serisi Star Wars'un (Yıldız Savaşları) anıldığı Dünya Star Wars Günü dolayısıyla hazırladığı klipte, dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi semaya çıktı, 'Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Dart Wader İzmir Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi.

Konak Belediyesinin ünlü film serisi Star Wars'un (Yıldız Savaşları) anıldığı Dünya Star Wars Günü dolayısıyla hazırladığı klipte, dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi semaya çıktı, 'Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Dart Wader İzmir Saat Kulesi'ndeki güvercinleri besledi.

İzmir'de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla ilginç bir video klip hazırladı. Klipte, korona virüs salgını sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi. Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, 'Stormtrooper'lar sokaklarda yürüdü. Death Star'ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden Dart Wader ve bir Stormtrooper'ın Saat Kulesi'ndeki güvercinleri beslediği görüldü. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından çok beğenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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