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Dart'lar Okullar Arası İl Birinciliği İçin Atılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Dart İl Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılıyor.

26.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:40
Dart'lar Okullar Arası İl Birinciliği İçin Atılıyor

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Dart İl Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılıyor.


Genç kızlar Müsabakaları ile başlayıp 1 hafta boyunca devam edecek olan Dart İl Birinciliği müsabakalarında 32 okuldan toplamda 128 sporcu mücadele ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, yarışmaya katılan sporculara başlarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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