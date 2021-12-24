SAMSUN (İHA) - Samsun'da Okul Sporları Genç Kızlar Dart İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

38 takımın yarıştığı müsabakalar sonunda Samsun Atatürk Anadolu Lisesi birinci oldu.

Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda Samsun Atatürk Anadolu Lisesi ile Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kızlar kategorisinde finale kaldı. Çok çekişmeli geçen final müsabakası sonucunda Samsun Atatürk Anadolu Lisesi birinci oldu.

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, "Dart İl Birinciliği müsabakalarında final maçına kadar çok çekişmeli maçlar yaptık. Final müsabakasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okuluma il ikinciliğini getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Müsabakalar sonunda Samsun Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi ikincisi ve Samsun İstiklal MTAL ise üçüncü oldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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