Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları, üç kentte yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölgesel Müsabakaları, üç kentte yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar Ankara, Aydın ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Bölgesel turnuvalarla altyapılardan yetişen sporcuların gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Şanlıurfa, Türkiye, Ankara, Şehit, Spor, Haberler

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