DARQ: Complete Edition 25 Mart'ta PS5 ile Xbox Series için çıkacak
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DARQ: Complete Edition 25 Mart'ta PS5 ile Xbox Series için çıkacak

12.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:22
DARQ: Complete Edition 25 Mart'ta PS5 ile Xbox Series için çıkacak

PC üzerinden oynanabilir durumda.

Yayıncı Feardemic ve geliştirici Unfold Games, DARQ: Complete Edition'ın 18 Mart'ta Switch için, ardından 25 Mart'ta PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkacağını duyurdu.

Psikolojik korku oyununun "tam sürümü" ilk olarak Aralık 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için ve GOG aracılığıyla piyasaya sürülmüştü. DARQ: PlayStation 4 veya Xbox One için Complete Edition'ı zaten satın almış olan kullanıcılar, PlayStation 5 veya Xbox Series sürümüne ücretsiz yükseltme yapabilecekler.

DARQ: Complete Edition Tanıtım Yazısı

DARQ, Lloyd'un hikayesini anlatıyor, rüyada olduğunun farkında olan bir çocuk. Lloyd'un talihsizliğine göre, rüyası hızla bir kabusa dönüşüyor ve tüm uyanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bilinçaltının en karanlık köşelerini keşfederken, Lloyd fiziğin yasalarını bükerek ve rüya dünyasının akışkan dokusunu manipüle ederek kabusta nasıl hayatta kalacağını öğrenir.

Psikolojik korku, şiddet ve kandan daha çok ürpertici bir atmosferde durgun bir kurguya dayanan berrak bir rüyada kurulur.

Eşsiz sanat stili ve keşfetmek için ayrıntılı çevre.

Cyberpunk 2077 ve Hitman gibi oyunlar üzerindeki çalışmaları ile tanınan Bjørn Jacobsen tarafından ses tasarımı.

Fizik kurallarını (duvarlarda ve tavanlarda yürüyüş) bükme, rüya dünyasını manipüle etme (eşyaların taşınması, dönen odalar), bulunan nesneleri toplama ve kullanma ve düşmanlardan kaçınmayı içeren bulmacalar.

Gizli sırları bulmak (isteğe bağlı, sadece hardcore oyuncular için)

DARQ: Complete Edition Yeni Fragmanı

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Kaynak: Playerbros

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