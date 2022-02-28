DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için Emlak Katılım ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Emlak Katılım Bankası üzerinden açılacak 'Çeyrek Hesap' projesiyle vatandaşların evlerindeki altınları çeyrek olarak buraya yatırabileceklerini ve istedikleri tarihte geri alabileceklerini kaydeden Şahin, "Darphane Çeyrek Altın Hesabı açtırmasıyla sistemi başlatmış olacaklar. Daha sonra bu altınlar bize gelecek, çekileceği zaman da topluca üretimlerini yapacağız ilgili kurumlara teslim edeceğiz" dedi.

Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında Emlak Katılım Bankası'yla iş birliği yaptı. Yeni altın hesabı Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Darphane ve Damga Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar katıldı.

"YASTIK ALTI ALTINA BÜYÜK GÜVENCE"

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, ise projeyle ilgili bilgiler paylaşarak, "Öncelikle çeyrek hesap alışılmış gram birimli hesapların aksine adet birim değerli ve her adedin bir çeyrek değerinde olduğu bir hesap uygulamasıdır. Mevcut uygulamada gram değerli altınlar bankalara yatırılırken bu uygulamada altınlar adet olarak yatırılacak. Müşterilerimiz çeyrek hesap birikimlerini yine fiziki altın olarak çekebilecekler. Yatırımlar için herhangi bir kesinti ve komisyon uygulanmayacak. Müşterilerimiz mobil uygulama üzerinden altınlarını başka müşterilerimizin hesabına aktarabilecek, bu altınları satabilecek ve finansman işlemleri için de teminat olarak gösterebilecekler. Müşterilerimiz 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen altınları, adet fark etmeksizin birikimlerini bankamıza getirerek 'Çeyrek Hesap' açılışını gerçekleştirebilecekler. 15 Mart 2022 tarihi itibariyle de 'Kazandıran çeyrek hesap' ürünümüzü devreye alıyoruz. Müşterilerimiz çeyrek hesap birikimlerini katılım bankacılığı prensibine uygun olarak gram altın cinsinden kar payı kazanabilecekler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel