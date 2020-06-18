Darp iddiası
Karaman'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
18.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:36
Karaman'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda oturan İ.Ş. (80) ile Z.K. (65) arasında "bakma" mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Z.K, İ.Ş.'ye yumruk atarak darbetti.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Z.K. ise polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA