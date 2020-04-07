Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha
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Manavgat, Başsavcı, Güncel

Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darbettikleri R.K.'nin dövülme anı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 10 kişiden adliyeden serbest kalan 5'i, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alındı.

07.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:41
Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darbettikleri R.K.'nin dövülme anı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 10 kişiden adliyeden serbest kalan 5'i, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili daha önce 2 kişi tutuklanmıştı. 

Olay, cumartesi günü, Manavgat Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma pazarında R.K., yanına 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.'nin cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, darp da etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.'yi araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGözaltına alınan şüphelilerden H.K., 'uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek' suçlarından hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise mahkemece tutuklandı.BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ Olayla ilgili şüphelilerin serbest bırakılması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz edildi. Bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen?" sorusuna, R.K.'nin "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülmüştü. Bir kişinin tokatladığı R.K.'nin, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği de görüntüde yer almıştı.


Kaynak: DHA

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