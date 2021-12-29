DARP ETTİKLERİ KİŞİNİN HESABINDAN ZORLA PARA ÇEKEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darp edilerek hesabından para çektirilen kişinin şikayeti üzerine, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 3 kişi tarafından darp edilerek alı konulduğunu ve banka hesaplarından zorla para çektirilen kişi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, şikayetçi oldu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şahısların bulundukları adresler tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda B.G., Z.K. ve V.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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