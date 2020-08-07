Darp ettiği eşinden özür diledi Adana'da tartıştığı eşini fırlattığı anahtarla başından yaralayan koca, "İstemeden oldu.

Adana'da tartıştığı eşini fırlattığı anahtarla başından yaralayan koca, "İstemeden oldu. Ben eşimden binlerce kez özür diliyorum" diyerek af dilerken, o gün olaya tanık olan ve gözyaşı döken kız çocuğu ise anne ve babasının elinden tutarak sevinçle güldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde yaşanan olayda Hakan ve Pınar K. çifti tartışmış, sonrasında Pınar K. kocasının fırlattığı anahtar ile kafasından yaralanmıştı. Bu durumu gören 6 yaşlarındaki kızları M.K. ise gözyaşlarına boğulmuştu. Olaydan sonra Pınar K. tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Hakan K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz eşinin yanına koşan Hakan K. eşinden özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın şikayetinden vazgeçip eşini affetti. Hakan K. olay günü kesinlikle eşine zarar vermek istemediğini belirterek, 'O gün eşimle aramızda tartışma çıktı. Ben de sinirlenip elimdeki anahtarı duvara fırlattım. Ancak anahtar talihsiz bir şekilde eşimin kafasına geldi. Ben hemen eşimin kafasındaki yaraya müdahale ettim. Eşim daha sora sokağa çıkmıştı kan görünce birileri polisi sağlık ekiplerini aramış. Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim. Eşimden binlerce kez özür diliyorum. Bu tür olaylara da karşıyım benim yaptığım hareket herkese örnek olsun kimse kadına şiddet uygulamasın" dedi

Pınar K. ise eşinin özrünü kabul edip onu affettiğini, bir daha tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi. Anne ve babasını mutlu halde gören M.K. ise onların elini tutup gülümsedi. - ADANA

Kaynak: İHA