Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi

Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adam, alkollü oğlu tarafından darp edildi.

Darp ettiği babası şikayetçi olunca konteyneri ateşe verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adam, alkollü oğlu tarafından darp edildi. Karakola giderek şikayetçi olan yaşlı adam, oğlunun kendisini darp ettikten sonra konteyner evini de yaktığını ileri sürdü.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiçekdağı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Turgay B. (52), babası Memduh B.'yi darp etti. Oğlu tarafından dövülen yaşlı adam, karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 saat sonra yazlık olarak kullandığı konteynerin alev aldığını öğrenen Memduh B., evinin oğlu tarafından ateşe verildiğini iddia etti. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında konteynerin yanında bulunan otomobilde küçük çapta hasar meydana geldi.

Evini oğlunun yaktığını iddia etti

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrasında polis ekiplerine ifade veren Memduh B., evini oğlunun yaktığını iddia ederek şikayetçi olacağını belirtti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu