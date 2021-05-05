Darp edip kaçtılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darp edip kaçtılar

Darp edip kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Bucak ilçesinde isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan B.B., hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan B.B., hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde B.B., isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. B.B.'yi darp eden iki kişi daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. isimli vatandaş, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şahsı darp edip kaçan iki zanlıyı arama çalışmalarına başladı. - BURDUR

Darp edip kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Darp edip kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:31:22. #1.15#

title