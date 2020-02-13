Darp edip bağladıkları kişiye silah zoruyla senet imzalatıp gasp eden 3 kişi tutuklandı

13.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:34

Aksaray'da ellerini ve ayaklarını bağladıkları şahsı darp edip silah zoruyla 300 bin TL'lik senet imzalattıktan sonra şahsın parasını ve telefonunu gasp eden 5 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3 tutuklanırken, 2 şüpheli denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.



Olay, 10 Şubat 2020 tarihinde saat 14 sıralarında Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette alışveriş yapan Ali S.'nin yanına gelen 5 şüpheli silah zoruyla Ali S.'yi marketten dışarıya çıkartarak geldikleri otomobile bindirdi. Otomobil içinde Ali S.'yi darp eden 4 şüpheli daha sonra Ali S.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak silah zoruyla 300 bin TL'lik senet imzalattı. Ardından Ali S.'nin üzerinde bulunan para ve cep telefonunu gasp eden 5 şüpheli Ali S.'yi araçtan indirerek olay yerinden kaçtı. Araçtan indirildikten sonra ellerindeki ipten kurtulan Ali S. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelilerin bulunduğu yeri tespit eden polis ekipleri, düzenlediği operasyonla A.H., Ş.H., T.H.,G.E. ve H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve saklandıkları evde yapılan aramada darp ederek gasp ettikleri A.S.'ye ait cep telefonu, cüzdan, 2 adet metal kelepçe kutusu ve biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.H., Ş.H. ve T.H. tutuklanırken, G.E. ve H.S. isimli şüphelilerde denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA