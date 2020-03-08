Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"
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Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti" Yunanistan'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye Devleti" dedi.

08.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:52
Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"

EDİRNE - Yunanistan'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye Devleti" dedi.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yunanistan'a geçmeyi başaran ancak yakalandıkları için tekrar Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmen çocuklar yaşadıkları zulmü anlattı.

Yunan polisinin kendilerine vurduğunu söyleyen göçmen çocuklar, ayakkabı ve montlarının da alındığını ifade etti.

Ufak bir bebeğinde yunan polisi tarafından dövüldüğünü vurgulayan çocuklar, ailelerin paralarına ve telefonlarına el konulduğunu belirtti.

Meriç Nehri üzerinden Edirne'nin sınır köylerine geri gönderildiklerini söyleyen göçmen çocuklar, köy halkı tarafından kendilerine yiyecek ve giyecek verildiğini belirterek, "En iyi devlet Türkiye devleti" dediler.

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar 'En iyi devlet Türkiye Devleti'

Kaynak: İHA

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Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"

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