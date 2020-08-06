Darp edilen Ukraynalı Model Daria: "Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım...
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Darp edilen Ukraynalı Model Daria: "Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım...

Darp edilen Ukraynalı Model Daria: "Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu" İzmir Çeşme'de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, yaşananları İHA mikrofonlarına anlattı Tatil için geldiği İzmir Çeşme'deki bir plajın güvenliği tarafından darp edilen Ukraynalı...

Darp edilen Ukraynalı Model Daria:
06.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:58

Darp edilen Ukraynalı Model Daria: "Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu"

İzmir Çeşme'de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, yaşananları İHA mikrofonlarına anlattı

İSTANBUL - Tatil için geldiği İzmir Çeşme'deki bir plajın güvenliği tarafından darp edilen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına anlatarak, "Bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım. Arabanın kapılarını kapatmaya çalışıyorduk, kapıları açıp tekrar içeriye yumruk attı. Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu her tarafımdan kan geliyordu" dedi.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları tatil için geldiği İzmir Çeşmedeki, bir plajın güvenliği tarafından darp edilmişti. Saldırı sonrasında model Daria, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşmış, ardından da Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmuşlardı. Olaydan günler sonra İstanbul'a gelen Ukraynalı model Daria, yaşanan saldırı anını İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.

"Bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım"

Tatil için geldiği İzmir Çeşmede dayak yiyen Ukraynalı Top Model Daria Kyryliuk, olayı anını anlatarak, "Tekrar üstünde durmak istiyorum ki erkek arkadaşım bana vurmadı veya dokunmadı bizim gruptan veya arkadan grubumuzdan kimse aynı şekilde bana vurmadı. Evde panik atak geçiriyordum, gerçeklerin ortaya çıkmasının tek yolu Momo'nun elindeki kamera kayıtlarını halka ve savcıya vermeleridir. Saat 22.30 sıralarında kulüpten erkek arkadaşım baran ve birkaç arkadaşımızla çıkışa yöneldik. Çıkışta gruptan birinin güvenlikle kavga ettiğini gördük. Yokuşun yukarısındayım. Gördüğüm güvenlik bizim gruptaki kız ve erkeklere vurmaya başladı. Çok kalabalıklardı. Erkek arkadaşım için yokuştan aşağıya geldiğimde bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım. Geriye kalan tek hatırladığım arabada uyandım. Ben arabada uyandığımda kapıları kapatmaya çalışıyorduk. Daha sonra kapıları açıp tekrar içeriye yumruk attı" dedi.

"Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu"

Arkadaşının ne kadar zarar gördüğünü bakmak için açtığı aynada kendini gördüğünü söyleyerek olayı anlatmaya devam eden model Daria Kyryliuk, "Yolcu koltuğunun aynası açıldığında arkadaşım ne kadar zarar gördüğüne bakıyordu, ben kendimi gördüm aynada ve delirdim. Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu her tarafımdan kan geliyordu. Eve geldiğimizde panik atak geçirdim, hiç kimseyle konuşmak istemiyordum. Kendimi yere attım, saatlerce yerde ağladım. Kendime geldikten sonra erkek arkadaşıma gittim ve benimle hastaneye gitmesini rica ettim. Hastaneden rapor alıp tedavi gördük, daha sonra emniyette ifade verdik. Arabayla sabah saat 06.00'da İzmir'e gittik. Biz uyku hapı alıp uyuyarak bu olayı unutmaya çalıştık. Kavganın neden olduğunu görmedim veya bilmiyorum. Benim tek gördüğüm güvenliğin bizim gruptan biriyle tartışmasıydı, çok kısa zamanda fiziksel oldu" diye konuştu.

"Bayılan çocuğu taşıyorum diye bana da vurdular"

Top model Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş, sevgilisinin dayak yediği akşam yaşanan olayı anlatarak, "Arabadaki çocukla bizim arkadaşımız arasında tartışma başlayınca olay fiziksele dönmeden ben Arap arkadaşımızı alıp uzaklaştırdım. Güvenlikte arabadaki çocuğu gönderdi. Bu esnada araba gitmişti tamamen. Ben Arap çocukla konuşurken, güvenlikten yaşlıca bir amca geldi, benim Arap arkadaşımla konuşmaya başladı. Bende sakinleşince arkamı döndüm oradan uzaklaşacaktım. Belki 20 saniye içinde bir tokat duydum. Güvenlik Arap çocuğa tokat attı, iş fiziksel olunca çocuk karşılık verdi. Çocuk karşılık verince bütün güvenlik herkes Arap çocuğun üzerine çullanarak vurmaya başladılar. Çocuğu aralarından çekmeye çalıştım, izin vermediler ve beni ittirdiler. Bu noktada ben fazla bir zarar görmemiştim. Bu vurma yaklaşık bir dakika devam etti. Çocuk 50-60 yumruk yedi. Daha sonra tümsek vardı, oradan düştü ve betona kafasını vurduktan sonra bayıldı. Gözleri gidince ben bunlara 'Öldürdünüz herifi haberiniz olsun' dedim. Ambulans çağırın diye bağırdım, kimse çağırmadı. Bende çocuğu sırtıma alıp yokuşun yukarısına çıkarmaya başladım. Çocuğu uyandığını görünce tekrar girdiler çocuğa, bu sefer 17 kişi vardı, ben taşıyorum diye bana da vurmaya başladılar" dedi.

"Olayın çıkmasına neden olan beyefendi kız arkadaşıma yakın mesafeden yumruk attı"

"Bizim grupta iki erkek ve iki kız daha vardı onlarda dayak yiyorlardı" diyerek anlatmaya devam eden Güneş, "Daha sonra Daria hanım benim için erkek arkadaşıma dokunmayın diye çığlık attı. Bunu duyan ve olayın çıkmasına neden olan beyefendi kız arkadaşıma yakın mesafeden yumruk attı. Ben bu yumruğu çok net gördüm. Ben bu adamı belinden tutup yere attım. Kız arkadaşım benden destek alarak yokuşu çıktı. Arap çocuğa bağırdım yukarı çıkıp arabaya binelim, binersek kurtuluruz, çünkü çok kalabalıklar ve burada bizi öldürmeye çalışıyorlar dedim. Arabaya bindik, herkesle kapıları kapattık, geri açıp yumruk ve tekme atmaya devam ettiler. Şoföre gaza bas dümdüz devam et dedim. Yan taraftaki yolcu koltuğunun aynasından kendi suratını gördü ve bir anda delirdi. Eve geldiğimiz anda, inanılmaz bir panik atak geçirdi, kendini yere attı. Ben yüzde 100 duymadım. Ama yanlış duymadıysam pis Arap veya Arap şeklinde laf geldi. Çocuk anladı" diye konuştu.

"Umarım adalet yerini bulacaktır"

Ukraynalı top model Daria Kyrkliuk'un avukatı Hüseyin Sami Oyman ise tutarlı iddiaların olmadığını söyleyerek, "Çeşme cumhuriyet Savcılığı tarafından açılmış ve devam etmekte olan bir soruşturma var. Dün Bakırköy Adliyesine ifade vermeye gittik. Vekillerim olayla ilgili bildiklerini ve gördüklerini anlattılar. Dolayısıyla bu soruşturmanın sonucunu beklememiz gerekiyor. Umarım adalet yerini bulacaktır. Saldırıyı gerçekleştirenler tarafından müvekkillerimin arasında kavga çıktığı veya daha önce mekanın içinde şişe atılarak kırıldığı gibi değişik ve birbirini tamamlamayan çelişkili iddialar ortaya atılıyor. Bunun doğru olmadığına inanıyoruz. Mekanın içinde gerçekten şişe atılıp olay çıkartıldıysa sonuna kadar neden beklenildi, hesap alındı. Bunlar tutarlı iddialar değildir" dedi.

Kaynak: İHA

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