Darp edilen Tuğba Erçakar'ın arkadaşı Ceylan A.: Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun

ŞİŞLİ'de evde darp edilen Tuğba Erçakar'ın o anlarda yanında olan arkadaşı Ceylan A. olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan M.H.B. ile aynı binada yan komşu olduklarını belirterek "Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun" dedi.

Şişli'de 9 Aralık'ta erkek arkadaşı M.H.B. tarafından ve darp edilme anlarını sosyal medyada paylaşan Tuğba Erçakar'ın arkadaşı Ceylan A. olay günü yaşadıklarını anlattı. Ceylan A. "Evime zorla gitti. Ne olduğunu anlamadım. O an kızı dövmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diyerek 'ikinizi de öldüreceğim' dedi. Çok korktum. O kamera görüntülerinde bir sağa, bir sola koşuyorum. O anki psikolojiyle şoka girdim. Butona basmak istiyorum basamıyorum, polisi aramak istiyorum arayamıyorum. Onu bir yandan çekmeye çalışıyorum. En son Tuğba dedi ki 'Ben boğuluyorum, öleceğim' dedi. Ben onu çekerken bile beni itti. Benim de kafam bir yere gelebilirdi. O bana çok ağır geldi. Kanım çekildi. çok korktum" dedi.

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM ARKADAŞIMI KORUMAK İSTEYEREK"

Olaydan sonra hala çokta olduğunu ve M.H.B tarafından 'ailenle konuşacağım' denilerek tehditler aldığını belirten Ceylan A. "Bir şekilde kendini aklamak istiyor. O yüzden konuşuyorum ve sesimi duysun herkes. Ben kötü bir şey yapmadım, o kızı eve alarak. Arkadaşımı korumak isteyerek. Hiç kötü bir şey yapmadım. O an benim durumumda olan bazıları belki hemen müdahale edebilirlerdi. Ama ben edemedim. Şiddet fobim var. O anı yaşamak çok kötü bir şey" diye konuştu.

"BEN TAŞINMAK İSTEMİYORUM"M.H.B'nin serbest bırakılması nedeniyle uyuyamadığını da ifade eden Ceylan A. "Kaç gündür uyuyamıyorum, çok korkuyorum çünkü serbest bıraktılar. O elini kolunu sallaya sallaya sipariş veriyor. Yemek söylüyor. Polisler kapısını çaldığında açmıyor, gidiyor. Çok tedirginim. Normalde bu tarz şeyler başıma gelmediği için korkmazdım. Ben güçlüyüm derdim. Ama ben tedirginim sonuçta fiziksel gücü var. Bana da kinlendi. Kız arkadaşımın tarafını tuttum. Çünkü ben gerçekleri gördüm. Bunu tutuklasınlar. Ben de rahat edeyim. Ben evimden taşınmak istemiyorum. O taşınsın, o gitsin" dedi.

"VAZOYU KAFASINA İNDİREBİLİRDİM AKLIMA KADİR ŞEKER GELDİ"Komşusu M.H.B'nin polislere kendisinin aradığını söylediğini, halbuki polisi kendisinin aradığını da vurgulayan Ceylan A. şunları söyledi: "Alkol de içmemişti. Alkoliğim diyor ya, değil gayet aklı başındaydı. Kız gelip evimi dağıttı demiş, kız zaten orada sen öldürürdün ki zaten öyle bir şey yapsa. Şikayetçi oldum. Şu an evimde ben çok tedirginim. Gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben. O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla..."

"CANIM TEHLİKEDE"

Ceylan A. evinde kamera olmasına ilişkin ise, "Evimde kamera var, bir iki defa evime girmeye çalıştı birileri. Ben de kendi güvenliğim açısından, benim de köpeğim olduğu için, ona zarar vermesinler diye" dedi. Ceylan A. "Onu kurtardım demek için övünmek için asla bu kozu kullanmadım. Sokakta geçen bir insan bile olsa yine yaparım. Yine canımı tehlikeye atarım. İnanın konuşamıyorum. Kaç günden beri uyuyamıyorum. Tehlikede olmasam ben bu tür konuşma da yapmam. Sadece yasal yollarla bu şikayetimi devam ettiririm. Ama benim canım tehlikede. Hepimizin sesini duyun öldükten sonra ah vah dememek için. Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun." şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik