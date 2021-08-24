Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 6 gözaltı İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin...

Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 6 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Öte yandan olayla ilgili gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

Olay 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Oktay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Burada kavga edemezsiniz'

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T. de olaya dahil olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Öte yandan meydana gelen olayla ilgili 3 olan gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirmekle suçlanan F.B., işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.T., otel mesul müdürü O.S., şüphelileri arabayla kaçırmakla suçlanan O.G. ve bir kişinin daha gözaltına alındığı, C.Ü., M.T., O.S. ve O.G. 'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bıçaklanma anı cep telefonu kamerasında

Kalyon'un, bıçaklandığı kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Cep telefonu görüntülerinde iki grubun arbede anları ve daha sonra vale olduğu ileri sürülen kişinin gece kulübünden bıçak alıp gelmesinin ardından Kalyon'u bıçakladığı görülmüştü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

Son dakika haberleri... Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Son dakika haberleri... Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
İçinde yolcu bulunan taksi, tıra arkadan çarptı! Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
İçinde yolcu bulunan taksi, tıra arkadan çarptı! Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada
Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Bülent Ersoy Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Burak Özçivit
Spor Arda Güler Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:46:16. #1.15#

title