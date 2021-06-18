Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi oldu
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Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi oldu

Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde müvekkillerinin haklarını savunmak için karşı karşıya gelen avukatlar arbede yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde müvekkillerinin haklarını savunmak için karşı karşıya gelen avukatlar arbede yaşadı. Yaşanılan arbedenin sonucunda Av.Suna Özdaşdönderen, karşı tarafın erkek avukatı tarafından darp edildiğini iddia ederek ve ilgili yerlere şikayette bulundu.

Olay geçtiğimiz günlerde husumetli iki tarafın konu ile alakalı şirketinde gerçekleşti, taraflar birbirine karşılıklı hakeret ederken Av.Suna Özdaşdönderen'in iddiasına göre karşı tarafın avukatı ağır hakeretlerde bulundu. Darp rapuru alan Av. Özdaşdönderen yaptığı açıklamada, "Uğradığım hakaretlerden çok, bir meslektaşım tarafından darp edilmek beni daha çok rencide etmiştir. Kadın güldür, çiçektir, bülbüldür gibi süslü sözler ile değil de, gereken yaptırımın sağlanması ile adaletin gerçekleşmesi temennimdir. Hukuk, hakkaniyet, kadına saygı gibi kavramların meslek örgütümüzce daha çok kullanıldığı bu günlerde, böylesi saldırıların cezasız kalmayacağı inancını taşımaktayım, konunun sonuna kadar takipçisi olacağım " dedi.

Av.Suna Özdaşdönderen, yaşanan olayla ilgili olarak İstanbul, İzmir ve Ankara Barolarından kendisine destek verildiğini iddia etti. - MUĞLA

Darp edilen kadın avukat meslektaşından şikayetçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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