Darp edilen güvenlikçi konuştu: " Bana seni de sülaleni de öldürürüm diye tehdit etti"

Darp edilen güvenlikçi konuştu: " Bana seni de sülaleni de öldürürüm diye tehdit etti" Yeğeni kayboldu zannetti güvenlik görevlisini böyle dövdüBURSA Bursa'da yeğeninin kaybolduğunu düşünen dayı site güvenliğini dövdü.