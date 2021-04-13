Darp edilen güvenlikçi konuştu
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Darp edilen güvenlikçi konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Darp edilen güvenlikçi konuştu

Bursa'da yeğenini kaybettiğini düşünen dayı site güvenliğini dövdü.

Bursa'da yeğenini kaybettiğini düşünen dayı site güvenliğini dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaybolmayan küçük kız daha sonra yan komşusundan çıkarak evlerine gitti. Olaydan sonra konuşan güvenlik görevlisi öfkeli dayının tehditler savurduğunu belirtti.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi ablasının evine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan dayı, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi. Burada güvenlikçilere "yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız" diye tepki gösteren dayı, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Öte yandan kız çocuğu kaybolmadığı komşusundan çıktığı öğrenildi.

İHA'ya konuşan güvenlik görevlisi Murat A. "Başvuran kişi, kız çocuğunun kaybolduğunu, bulamadığını ve dışarı çıkıp çıkmadığını sordu. Ben de çocuk parkına, otoparka ve yürüme yoluna bakmasını söyledim. O sırada ben de kameralara bakacağımı söyledim. Kameralara bakarken, kız çocuğunun dayısı geldi. Durumu izah etmek için dışarı çıktığımda o arada beni darp etmeye başladı. Yere düştüm, benim kafama birkaç kez tekme ile vurdu. Polislere ulaşmaya çalıştım, telefonum da parçalanmıştı. Darp raporu aldım. "Seni öldürürüm, sülaleni öldürürüm ve bu sitedeki herkesi öldürürüm" diyerek tehditler savurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu
Darp edilen güvenlikçi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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