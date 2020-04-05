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akaryakıt istasyonu, Seyitgazi, Eskişehir, 3. Sayfa

Darp edilen genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu önünde darp edilen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

05.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:36
Darp edilen genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu önünde darp edilen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, 28 Mart günü sabaha karşı Seyitgazi yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. İddialara göre, A.O, V.G. ve F.K. isimli şüpheliler, çıkan tartışma sonucu Olcay K.'yı darp etti. Darp sonrası hayati tehlikesi bulunan Olcay K., sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Olcay K, hastanede 3 Nisan günü hayatını kaybetti. Olaya karışan şüpheliler A.O., V.G. ve F.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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