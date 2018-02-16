Darp Edilen 78 Yaşındaki Boyacının Gözyaşlarını Vatandaşlar Sildi

Samsun'da ayakkabı boyacılığı yapan 78 yaşındaki Hasan Esmer, bir esnafın kendisini darp etmesi sonucunda gözyaşlarına hakim olamadı.

ESNAF 78 YAŞINDAKİ BOYACIYI DARP ETTİ

Küfür ettiği iddia edilen boyacı Hasan Esmer'e çevre esnaflarından Yılmaz isimli 30'lu yaşlarda bir esnaf tepki gösterdi. Yaşlı boyacıya sinirlenen esnaf, darp ettiği boyacının kaşını patlattı. Yaşanan arbede sırasında boyacının sandığı ve boya malzemeleri etrafa saçıldı.

"5 SENEDİR BURADAYIM, NEREDE DELİ OLSA BENİ BULUYOR"

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığa uğrayan ve gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, "Ben bir şey yapmadım. Geldi bana vurdu. Nerede bir deli olsa, gelip beni buluyor. 5 senedir burada ayakkabı boyuyorum. Bugün beni burada darp ettiler. Darp eden kişi genç ve çok cüsseliydi. Gücü bana yetti" dedi.

YAŞLI ADAM GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşlı adamın ağladığını gören çevre sakinleri ellerindeki peçetelerle ayakkabı boyacısının yüzündeki kanları sildiler.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşlı adama yardım eden kadınlardan bazıları, çevrede toplanan erkeklere tepki göstererek, "Bu adam dayak yerken neden müdahale etmediniz? Neden izlediniz?" diye bağırdı. Yaşlı adamın çevresinde toplanan vatandaşlar da bu konu yüzünde tartışma yaşadı.

"SANDIĞIMI TOPLAYAYIM, HER ŞEY DAĞILMIŞ"

Kendisini darp eden kişiden şikayetçi olan boyacı Hasan Esmer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, "Sandığımı toplayayım. Her şey her yere dağılmış" dedi. Çevre sakinleri de yaşlı adama kendilerinin eşyalarını toplayacağını söyleyerek onu hastaneye gitmesi yönünde ikna etti.

Yaşlı adam tedavisi tamamlandıktan sonra darp raporuyla beraber Gazi Polis Merkezine şikayetçi olmaya gitti.