Darp Edilen 78 Yaşındaki Boyacının Gözyaşlarını Vatandaşlar Sildi
Samsun'da ayakkabı boyacılığı yapan 78 yaşındaki adam, bir esnaf tarafından darp edilerek gözyaşlarına boğulunca çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.
Samsun'da ayakkabı boyacılığı yapan 78 yaşındaki Hasan Esmer, bir esnafın kendisini darp etmesi sonucunda gözyaşlarına hakim olamadı.
ESNAF 78 YAŞINDAKİ BOYACIYI DARP ETTİ
Küfür ettiği iddia edilen boyacı Hasan Esmer'e çevre esnaflarından Yılmaz isimli 30'lu yaşlarda bir esnaf tepki gösterdi. Yaşlı boyacıya sinirlenen esnaf, darp ettiği boyacının kaşını patlattı. Yaşanan arbede sırasında boyacının sandığı ve boya malzemeleri etrafa saçıldı.
"5 SENEDİR BURADAYIM, NEREDE DELİ OLSA BENİ BULUYOR"
Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığa uğrayan ve gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, "Ben bir şey yapmadım. Geldi bana vurdu. Nerede bir deli olsa, gelip beni buluyor. 5 senedir burada ayakkabı boyuyorum. Bugün beni burada darp ettiler. Darp eden kişi genç ve çok cüsseliydi. Gücü bana yetti" dedi.
YAŞLI ADAM GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yaşlı adamın ağladığını gören çevre sakinleri ellerindeki peçetelerle ayakkabı boyacısının yüzündeki kanları sildiler.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşlı adama yardım eden kadınlardan bazıları, çevrede toplanan erkeklere tepki göstererek, "Bu adam dayak yerken neden müdahale etmediniz? Neden izlediniz?" diye bağırdı. Yaşlı adamın çevresinde toplanan vatandaşlar da bu konu yüzünde tartışma yaşadı.
"SANDIĞIMI TOPLAYAYIM, HER ŞEY DAĞILMIŞ"
Kendisini darp eden kişiden şikayetçi olan boyacı Hasan Esmer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, "Sandığımı toplayayım. Her şey her yere dağılmış" dedi. Çevre sakinleri de yaşlı adama kendilerinin eşyalarını toplayacağını söyleyerek onu hastaneye gitmesi yönünde ikna etti.
Yaşlı adam tedavisi tamamlandıktan sonra darp raporuyla beraber Gazi Polis Merkezine şikayetçi olmaya gitti.
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''''Allahtan hicmi korkmuyor bu vicdansizlar 78 yaşında adam ihtiyacı olmasa boya yaparmi ben böyle yasli görünce ayakkabimi mahsustan boyatiyorum fazlasıyla para veriyorum . . . . . . içim gitdi üzüldüm. '''' . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Lan adana hergün olan ve samsundaki olan bu olay malatyada olsa bir dakikada polis gelmeden öldürürleer malatyalı değilm ama burası öyle halk şerefsize acımıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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orda olupta o esnafın dükkanını dağıtmak vardı camdan girecen içeri ne var ne yok parçalıyacan devlet böylelerine ceza kesmiyo bari biz keselimCevap Yaz Yayından Kaldır
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BÖYLELERİNİ MİLLET LİNÇ ETMELİKİ İBRET OLSUN DEVLETDE CEZA VERMEYECEK AMACevap Yaz Yayından Kaldır
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BÖYLE INSANI LARI DUVWN LER ZAVALI DIR KOPEKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır