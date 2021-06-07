ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
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ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, darp edilerek ormanlık alana atılan yavru köpeğin kopmak üzere olan ön iki bacağı kesildi.

ZONGULDAK'ta, darp edilerek ormanlık alana atılan yavru köpeğin kopmak üzere olan ön iki bacağı kesildi. Hayvansever Seda Mercan, arka ayaklarında da kırık bulunan köpeğin yaşam savaşı verdiğini söyleyerek hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Rat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen hafta ön iki bacağı kopmak üzere olan yavru köpeği görenler durumu hayvansever Seda Mercan'a bildirdi. Zonguldak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleriyle verilen adrese giden Mercan, köpeği alarak özel veteriner kliniğine götürdü. Hemen ameliyata alınan köpeğin ön sol bacağı tamamen, ön sağ bacağı ise ortadan ampute edildi. Kalça ve arka ayaklarında kırıklar bulunan yavru köpek, ameliyatın ardından gözlem altına alındı. Tedavisi süren köpek, yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

Veteriner hekim Önder Alkan ise köpeğin kliniklerine gelmesiyle kopmak üzere olan bacaklar ve kalça kırığı nedeniyle hemen ameliyata alındığı ifade etti. Köpeğin 4 ameliyat geçirdiğini kaydeden Alkan, "Hayvanseverler bize getirdi. Ormanda bulmuşlar. Ormanda ne oldu bilmiyoruz. Bir bacak tamamen kopmuş vaziyette. Öbür bacak ortadan kopmuş. Arka kalça kemiği kırılmış ve arka bacağı kırılmış. Ameliyat oldu. Dünden bugüne daha iyi. Hayati tehlikesi var ama inşallah iyileşeceğini düşünüyoruz" dedi.

'HAYVANLARA KARŞI ŞİDDET SON BULSUN'

Köpeğin bakımını üstlenen hayvansever Seda Mercan, yaptığı araştırma sonucu köpeğin bir bahçeye girmesi sonucu kişi veya kişilerce sopayla darp edildiğini iddia etti. Köpeklere karşı şiddetin artık son bulmasını isteyen Mercan, şöyle dedi:

"Köpeğin 4 bacağının kırık olduğu söylendi. Bir tanesi kopmak üzereymiş. Hemen belediye ekipleri sağ olsun aldılar. Kliniğe aldık. Bir bacağı kopmak üzereydi. Diğer bacaklarını da sopayla döverek kırmışlar. Sebep bahçeye girdi diye. Bu şiddetlerin önüne geçilmesi lazım artık. Benim bütün vakalarım şiddet mağduru. Bu yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Yasa çıkamadığı sürece bu kısır döngü devam edecek."

ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ
ZONGULDAK DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN YAVRU KÖPEĞİN ÖN İKİ BACAĞI KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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