Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis
Haberler » 3. Sayfa » Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis - Haberler

Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da geceleyin bir kişiyi darp ederek parasını aldığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:31
Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis

'da geceleyin bir kişiyi darp ederek parasını aldığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, Samsun ilçesi Kale Mahallesi 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinodan çıkan D.D.'yi takip ederek darp edip zorla parasını aldığı iddia edilen S.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan S.K., mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri