Darp Ederek Ağır Yaralamaya Gözaltı

Samsun'da bir kişiyi darp ederek ağır yaralanması olayına karıştığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. (37) isimli bir kişi darp edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan T.Ö. tedavi atına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili A.R.K. (18) isimli bir zanlıyı gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan söz konusu olayla ilgili H.B.B. adlı bir kişinin de başka bir suçtan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. - SAMSUN