Darp davasında kocaya ceza, eşine 'meşru müdafaa'dan beraat

KAYSERİ'de evden kovma meselesi yüzünden çıkan tartışmada birbirini darp eden karı kocadan İrfan V., 3 bin TL para cezasına çarptırılırken, eşi S.V. ise, evden kovulduğu ve kocası şiddet uyguladığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle 'meşru müdafaa' kapsamında beraat etti.

KAYSERİ'de evden kovma meselesi yüzünden çıkan tartışmada birbirini darp eden karı kocadan İrfan V., 3 bin TL para cezasına çarptırılırken, eşi S.V. ise, evden kovulduğu ve kocası şiddet uyguladığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle 'meşru müdafaa' kapsamında beraat etti.

Olay, geçen 4 Nisan'da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıllık evli olan İrfan V. ile S.V. arasında çıkan tartışma sonrası İrfan V. eşini evden kovmak istedi. İkili arasında çıkan tartışmada taraflar birbirini itekleyerek, yaraladı. Karı kocanın birbirinden şikayetçi olmalarının ardından her ikisi hakkında da 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık karı koca hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen İrfan V., "Telefonu alırken, itiş kakış oldu. Şikayetçi değilim" dedi. S.V. de kocasından şikayetçi olmadığını söyleyerek, beraatini istedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan İrfan V.'yi, 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezayı ertelemedi. Hakim, S.V.'nin ise, aynı suçtan, evden kovulduğu ve kocasının şiddetine maruz kaldığı için kendisini savunduğu gerekçesiyle 'meşru müdafaa' kapsamında beraatine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun