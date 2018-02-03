Darmık Dağı ve Çevresi Ateş Altında
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Darmık Dağı ve Çevresi Ateş Altında

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesindeki Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri havadan uçaklar karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

Darmık Dağı ve Çevresi Ateş Altında

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesindeki Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri havadan uçaklar karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

Bugün öğle saatlerinde Türk savaş uçakları havadan; sınırda konuşulu fırtına obüs, tank birlikleri çok namlulu roketatarlar ile ateş destek vasıtaları karadan Darmık Dağı ve çevresini ateş altına aldı. Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Patlama sesleri Kilis'in sınır hattındaki köylerden dahi duyuluyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı Darmık ve çevresinde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu havadan ve karadan aldığı ateş desteğiyle PKK/PYD terör örgütlerini imha harekatını sürdürüyor. - KİLİS

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