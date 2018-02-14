Darmık Dağı'ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

KİLİS - Türk askeri ile ÖSO güçlerinin ele geçirdiği Bekovası Köyüne Küçük Darmık Dağındaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG'li teröristler Kilis'in Hisar Köyü'nün karşısında bulunan Bekovası Köyü'ne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmaları sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası Köyüne Küçük Darmık Dağındaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi. OSÖ güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.