Darmık Dağı havadan ve karadan bombardıman altında

KİLİS - Kilis'te 2 askerin şehit olduğu Darmık Dağı, havadan ve karadan yoğun ateş altına alındı.

Kilis'te Gülbaba Kocabey bölgesinde konuşlu bulunan, tank, topçu birlikleri kardan, Türk Savaş uçakları ise havadan Darmık Dağı ve çevresine yoğun ateş altına aldı.

Bölgedeki havadan ve karadan yoğun bombardıman sürüyor.